Актриси популярного, в тому числі в Україні, серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі, Сельма Эргеч, Нур Феттахоглу – і на екрані і в житті – справжні красуні

Щоправда, їх кіношне амплуа, як виявилося, багато в чому відмінне від того, які жінки насправді, так би мовити, в житті. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артисток і публікації в інших соцмережах.

Головна і найбільш відома з них - Мер'єм Узерлі. Рудоволоса красуня, яка зіграла Хюрем, що полонила своєю красою султана Сулеймана, дісталася характерна роль, а в житті Мер'єм – просто душка. Актриса і модель часто постить в мережі фото з дочкою, але і про себе кохану – не забуває: маса яскравих фотосесій, виходів у світ і т. д.

Нур Феттахоглу – сувора екранна героїня серіалу, вона грала першу дружину Сулеймана і матір його первістка. В житті, як виявилося – актриса просто приголомшливо «легка», весела і проста у спілкуванні. Про це свідчать її фото з мережі.

Роль сестри султана Хатідже дісталася Сельмі Ергеч. Непоказна, на думку багатьох прихильників, на екрані, але просто така, що світиться красуня у житті. У минулому модель, вона знає як дивувати у стильних нарядах і ефектних фотосетах.

Нагадаємо, раніше Мер'єм постала зі статуеткою при світлі дня у декорованій непомітними блискітками сукні-футлярі з прозорою вуаллю у вигляді рукава. Стримане укладання, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.

Раніше Мер'єм показалася в компанії відомого ведучого і фахівця в стилі в подібному вбранні, але нинішній образ перевершив всі очікування модників і шанувальників актриси.

У коментарях під публікацією фолловери пишуть про те, що нагорода, як Кращій актрисі цілком заслужена і що наполовину німкеня, наполовину туркеня - просто справжній "діамант" сучасного шоу-бізу.

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