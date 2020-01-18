На презентації 10-го ювілейного шоу «Голос країни» відомий ведучий й актор Юрій Горбунов розкрив таємницю однієї з найзнаменитіших пар українського шоу-бізнесу
Захід проходив у столичному ресторані, а його гостями стали співачка Тіна Кароль, популярні ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, колишній учасник «Танців з зірками» Даніель Салем, телеведуча Соломія Вітвіцька з чоловіком, телеведуча та кулінар Валентина Хамайко з дочкою Соломією та чоловіком, а також шоумен і телеведучий Володимир Остапчук, повідомляє Сlutch.
Тренери шоу, перший епізод якого покаже телеканал «1+1» вже в цю неділю, Потап і його дружина Настя Каменських не змогли бути присутніми на презентації, оскільки зараз відпочивають у мексиканському Канкуні і ніжаться на одному з кращих пляжів Карибського моря.
Проте артисти все ж з'явилися в ресторані, правда, віртуально. Вони передали гостям відеопривіти, а присутніми не залишився непоміченим той факт, що пара перебуває в різних місцях, а не разом.
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Співачка поділилася думками про те, яким буде новий сезон талант-шоу, а Потап порадував репом про проект.
У свою чергу ведучий Юрій Горбунов випередив запитання гостей про те, чому подружжя не разом, пожартувавши, що вони на відпочинку живуть у різних будиночках.
На цьому курорті пара відпочиває вже вдруге.
Раніше ми писали про те, що Каменських дала інтерв'ю мексиканській версії журналу Playboy. У ньому вона повідомила про те, що в майбутньому планує дати в країні концерт.
«Я багато разів була в Мексиці в якості туриста, і вже в якості артиста, але це тільки початок. Тепер в моїх планах приїхати туди з концертом. В цій країні мені подобається все, а особливо - люди, які завжди співають, танцюють і радіють життю», – розповіла Настя.
Нагадаємо, Каменських вразила Потапа формами в білосніжному міні.