Українська співачка Джамала послідувала прикладу своїх колег по цеху і відправилася на відпочинок у теплі краї

Разом з зіркою в сонячний Єгипет вирушили її чоловік Бекір і їх син Емір-Рахман, якому наприкінці березня виповниться два рочки, передає Politeka.

Фотографіями з відпочинку артистка активно ділиться в Інстаграмі. Як видно на кадрах, вона виглядає щасливою і розслабленою, хоча і зізнається, що відпочинок з дитиною для неї в новинку.

«Відпочинок утрьох — хіба це можливо? Однозначної відповіді на третій день немає, але у мене такий вираз обличчя, що хочеться самій собі сказати: «Іди з'їж лимон, сильно обличчя задоволене», – написала вона в мережі.

За її словами, це – перший відпочинок з коханим і дитиною. Раніше вона їздила або з чоловіком удвох, або всією великою родиною.

«Зараз у мене включилася якась додаткова швидкість і ще більш підвищена увага. Всюди нова небезпека — столи, кути, двері, пісок, хвилі, кісточки у фруктах, комахи... Довго можу продовжувати список, адже кругом нові незвідані локації», – зазначає молода мама.

Джамала взяла з собою книги і композиторський набір, але нічого з цього вона не відкривала, оскільки «нереально». Тим не менше, час, проведений з родиною, для неї безцінний.

«Дякую за кожну мить Всевишньому! От би трохи більше сну, хоча... Про що це я? У нас тут східні казки», – підсумувала співачка.

«Мила дитина, чудова сім'я!», «Відмінного відпочинку, сонечки!», «Який Емір бусинка. Гарного відпочинку», – пишуть користувачі в коментарях.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила зізнанням: «Один раз просто в автобусі…».

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