39-річна російська співачка Анна Семенович підкорила тисячі чоловічих сердець відвертими фото, якими вона ділиться, не соромлячись
Як передає Politeka.net, спокуслива красуня виклала у своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких вона постала в трохи розпатланому вигляді, з вологим волоссям і в купальнику. На обличчі Анни ні краплі косметики. Дівчина дивиться в об'єктив зухвало і звабно. На задньому фоні білий пісок, зелені зарості джунглів і безкрає синє небо, а також чути шум океану.
Вона поцікавилася у шанувальників: "Хто хоче говорити англійською мовою, вам сюди". Семенович розповіла, щоб комфортно подорожувати, потрібно знати англійську мову, розрекламував свого вчителя.
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Нагадаємо, артистка проводить новорічні канікули на Сейшалах і активно ділиться знімками та відео зі свого відпочинку. Так, нещодавно Семенович полонила шанувальників фото, на якому постала в довгій сукні соковитого фіолетового відтінку, в якій вийшла на пляж. Аня грайливо дивиться в об'єктив, трохи задерши плаття. Вона заговорила про виконання мрій.
Примітно, що багато коментуючих відзначили, що пишногруда співачка схудла, і навіть назвали її "стройняшкою". А деякі порівняли її з Русалонькою, коли та тільки-тільки стала людиною й ступила на сушу.
"Ох красуня, шикарна жінка ❤️🔥👏"
"Ну просто лапочка!"
"Худенька яка"
"Ви така струнка❤️"
Також ми писали, що Семенович нещодавно приголомшила мережу фото з басейну. Так, красуня "осідлала" надувну іграшку у формі краба. Аня видерлася на "звіра" і покривлялась на камеру. На одному з фото вона постала в пристрасному образі, манячи дивлячись в об'єктив, відкривши ротик. На іншому - співачка широко посміхається піднявши долоню догори.
"Краба зловила, хто за пивком?😂😜😎 #мойотпуск #счасьтеесть #красиваядевушка #подорож #рай❤", - підписала знімки Семенович.
Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"