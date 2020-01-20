Впливовий британський журнал The Economist опублікував статтю, в якій оцінив наслідки скандалу в королівській родині, передає Politek.net

В The Economist опублікована стаття з красномовною ілюстрацією. На ній поруч, з одним із батьків соціалізму і затятим противником монархії, Карлом Марксом “красуються” портрети принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Сім'я “бунтарів” не тільки добровільно втратить титули, але підриває стабільність монархії не менше ідей Маркса. Більш того, вони являють собою найбільшу загрозу для британської монархії за останні 150 років.

Маркса автор показує як людини, яка передрікла крах феодалізму через прихід капіталізму. У той час в книзі "Англійська Конституція" (1867 р.) інший економіст і філософ Уолтер Бэджет пояснив, чому монархія встояла під тиском капіталізму.

Справа в тому, що в її британській форміою вона лише зміцнювала капіталізм, скріплюючи немов клеєм різні верстви суспільства. Корона надавала якийсь романтичний, ідеалістичний ореол в складне кепське життя британців.

Останні події, вважають у виданні, можуть зруйнувати усталений порядок справ. В такому разі, слова Маркса виявляться пророчими, і монархія може бути знищена.

Нагадаємо, що Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не зможуть використовувати свої титули після того, як переїдуть в Канаду. Британці розділилися стосовно бунту принца і його дружини. Так, актор Х'ю Грант вважає, що таблоїди фактично "вбили" мати принца Гаррі, Діану. Тепер ЗМІ нещадно атакують його дружину.

Інші ж британці звинувачують Маркл, що вона плела інтриги для підриву монархії.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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