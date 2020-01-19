В мережі розкрита справжня причина розлучення російської естрадної співачки Наташі Корольової з композитором Ігорем Ніколаєвим

Пікантними подробицями поділився письменник і професор Борис Хігер у інтерв'ю виданню "Экспресс газета".

Він стверджує, що музикант сильно любив Наталію, проте в сексуальному житті у подружжя були серйозні проблеми.

На думку експерта, всьому виною став маленький статевий орган Ігоря Ніколаєва.

"У Миколаєва – маленький член, а Наташа – жінка 'глибока'. Фалос Миколаєва не міг її задовольнити. А ось у Тарзана – великий член. У них прекрасний секс. На ньому й тримається їх відносини", – зазначив письменник.

Проте раніше сама виконавиця повідомляла, що причиною розлучення стала інша жінка. Нібито заздрісник поцупила композитора з сім'ї. При це Наташа Корольова припустила, що суперниця могла скористатися допомогою магії.

Раніше ми писали, Наташа Корольова пококетничала на камеру, привітавши фанатів з Хрещенням.

Зірка російської естради і дружина відомого танцюриста Тарзана Наталя Корольова вирішила розмістити знімок, який демонструє всю її красу.

Крім того, артистка таким способом привітала своїх прихильників з релігійним святом-Хрещенням, яке православні відзначають 19 янвая.

На фото співачка Наташа Корольова відображена в прозоро-блакитний воді. Вона схилилася над красивим білою квіткою. Для цього вона створила відповідний образ. Артистка вибрала просте біле плаття, а також сережки-кільця прикрашені перлинами. Яскравим акцентом знімка є червоний манікюр співачки і легкий нюдовый макіяж.

В коментарях фолловери пишуть, що Наталя чудово виглядає і порівняли її з русалкою. Правда серед фанатів знайшли і такі, хто згадав про її першого чоловіка, композитора Ігоря Миколаєві, зазначимо, що вони були дуже гарною парою.

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