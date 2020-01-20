39-річна російська співачка Анна Семенович підкорила публіку природною красою
Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами із відпочинку на Сейшелах. Артистка з'явилася в довгому парео синього відтінку. Простоволоса й босоніж, вона кружляє на піску, даючи можливість шанувальникам розгледіти пишні принади з усіх ракурсів. Судячи зі щасливим виразом обличчя, Аня насолоджується кожною секундою, проведеною на курорті.
За словами Семенович, у неї немає ні часу, ні сил, ні бажання займатися мейком під час відпочинку. Вона сита по горло гримами та нарядами під час роботи, так що зараз просто розслабляється.
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"Весь кайф мого відпочинку , це природність! Багато дівчат люблять відпочивати <ОШАТНО> , красиві сукні , зачіски , щодня вихід на вечерю . Я заздрю таким людям і не розумію звідки на відпочинку взагалі беруться сили наводити красу 😳 Мені вистачає терпіння тільки на маски для волосся і обличчя , я навіть не користуюся феном, моє волосся сохне само на вітру і я щаслива від того, що можна майже весь час ходити босоніж 🤪", - поділилася Анна.
Шанувальники підтримали артистку, засипавши її компліментами.
"🌺 Я відпочиваю і не заморочуюсь"
"Розслаблено❤️😍це ж круто🔥"
"Ви дуже гарна❤️"
"А в купальнику що слабо знятися?"
"Аня, є час працювати, і є час відпочинку! Відпочивай на всі 100%!!! І радуй нас своїми новими фото і звичайно новою творчістю!!!"
"Аня, я по молодості любила ввечері на відпочинку вбратися і навіть трохи макіяжу, а тепер притримуюсь такої ж думки , як і ви, мінімум одягу з собою , без макіяжу, і простіше до цього стала ставитися 🤷😏😉"
Раніше ми повідомляли, Семенович приголомшила мережу відвертими кадрами, на яких без тіні збентеження посвітила шикарним бюстом. Повз таких величезних і пружних "пагорбів" неможливо пройти. Аня повідомила, що для комфортного відпочинку за кордоном, мало бути красунею, а потрібно ще й знати англійську мову.
Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"