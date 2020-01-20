39-річна російська співачка Анна Семенович підкорила публіку природною красою

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами із відпочинку на Сейшелах. Артистка з'явилася в довгому парео синього відтінку. Простоволоса й босоніж, вона кружляє на піску, даючи можливість шанувальникам розгледіти пишні принади з усіх ракурсів. Судячи зі щасливим виразом обличчя, Аня насолоджується кожною секундою, проведеною на курорті.

За словами Семенович, у неї немає ні часу, ні сил, ні бажання займатися мейком під час відпочинку. Вона сита по горло гримами та нарядами під час роботи, так що зараз просто розслабляється.

"Весь кайф мого відпочинку , це природність! Багато дівчат люблять відпочивати <ОШАТНО> , красиві сукні , зачіски , щодня вихід на вечерю . Я заздрю таким людям і не розумію звідки на відпочинку взагалі беруться сили наводити красу 😳 Мені вистачає терпіння тільки на маски для волосся і обличчя , я навіть не користуюся феном, моє волосся сохне само на вітру і я щаслива від того, що можна майже весь час ходити босоніж 🤪", - поділилася Анна.

Шанувальники підтримали артистку, засипавши її компліментами.

"🌺 Я відпочиваю і не заморочуюсь"

"Розслаблено❤️😍це ж круто🔥"

"Ви дуже гарна❤️"

"А в купальнику що слабо знятися?"

"Аня, є час працювати, і є час відпочинку! Відпочивай на всі 100%!!! І радуй нас своїми новими фото і звичайно новою творчістю!!!"

"Аня, я по молодості любила ввечері на відпочинку вбратися і навіть трохи макіяжу, а тепер притримуюсь такої ж думки , як і ви, мінімум одягу з собою , без макіяжу, і простіше до цього стала ставитися 🤷😏😉"

Раніше ми повідомляли, Семенович приголомшила мережу відвертими кадрами, на яких без тіні збентеження посвітила шикарним бюстом. Повз таких величезних і пружних "пагорбів" неможливо пройти. Аня повідомила, що для комфортного відпочинку за кордоном, мало бути красунею, а потрібно ще й знати англійську мову.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"