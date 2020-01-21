Голлівудські зірки крутять гучні романи, деякі з яких доходять до весілля

Знаменитості зустрічаються і розлучаються, одружуються і розлучаються, як і звичайні люди, пише Рoliteka.net. Давайте згадаємо пари, за відносинами яких стежив практично весь світ, проте цим парам з часом довелося розлучитися.

Одна з найбільш яскравих зоряних сімей - Анджеліна Джолі і Бред Пітт. Пара багато років прозустрічалась до весілля. За зізнанням артистки, вона зовсім не хотіла виходити заміж, але на цьому наполіг Пітт і діти.

Ніну Добрев і Йена Сомерхолдера називали однією з найбільш гарячих пар Голлівуду. Справа наближалася до весілля, але нічого не склалося. Однією з причин розриву стосунків стала неготовність Ніни народжувати дитину.

Ештон Катчер і Демі Мур розірвали відносини у 2011 році. Причинами розладу у відносини стали різниця у віці і пристрасть актриси до алкоголю та легких наркотиків.

Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон багато разів розлучалися. При цьому відомо, що перша зраджувала акторові. Зараз у обох нові відносини.

Бен Аффлек розлучився з Дженніфер Гарнер. Причиною називають пристрасть артиста до алкоголю. Відомо, що у актора з'явилася депресія через низку невдалих ролей. Гарнер не витримала його загули в стрип-клубах і гру в казино.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру теж розлучилися. Конкретної причини такого рішення актори не називали і кожен раз просили не втручатися в їх особисте життя. Однак, за словами Теру, їх шлюб давно тріщав по швах.

Джонні Депп і Ванесса Параді розлучилися давно. Актор вже встиг одружитися і розлучитися на іншій актрисі. Джерела зарубіжної преси кажуть, що Параді вела себе як «справжня стерва» у спілкуванні з родичами Деппа і він з нею був у відносинах лише через дітей.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі далеко не так успішна, як її екс-чоловік. Після розриву відносин актриса всіляко намагалася очорнити репутацію Пітта, щоб виглядати на його фоні бездоганною. Тому, дізнаючись про успішність колишнього коханого Джолі дуже незадоволена.

Бред був набагато мудріше після розставання з дружиною. Чоловік не знаходив собі виправдання.

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