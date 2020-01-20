Популярна українська виконавиця Оля Полякова вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Добрий день, дорогі підписники. Мені здається, відвідування моєї сторінки стало якесь мляве. І тому мені потрібен якийсь рейтинг», - каже Полякова.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно соковитих «двійнят» Полякової, яких ефектно прикриває крихітний купальник. Крім цього, очі дівчина вирішила закрити окулярами.

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Однак шанувальники співачки виявилися безмовні – кадри Полякова викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, співачка Оля Полякова та її старша донька Маша продемонстрували свої ідеальні фігури в купальниках. Зірка української естради дала кілька концертів в США, а потім вирушила зі своєю родиною в Мексику на курорт Канкун. В теплих краях співачка відсвяткувала свій день народження. 17 січня Олі Полякової виповнилось 36 років.

Привітання продовжують сипатися на зірку в її блозі Instagram, де вона постійно ділитися новими знімками зі свого відпочинку.

Нещодавно у своєму блозі Instagram вона виклала нові яскраві кадри, де постала в компанії своєї 14-річної дочки Маші. Їх спільні знімки буквально викликав хвилю захоплення серед користувачів мережі. 

На знімках мама і донька відображені на пляжі з білосніжним піском. Вони тримаються за руки, щасливо посміхаються і обіймають один одного. 

Марія вибрала темно-зелений купальник, а її зіркова мама віддала перевагу білому. Обидві вони виглядають дуже щасливими і можуть похвалитися точеними фігурками.

Користувачі мережі прийшли в захват і засипали її компліментами, захоплюючись її стрункістю і Маші і особливо нахвалюючи їх довгі стрункі ноги. До всього іншого, вони не могли повірити, що на фото мама і дочка, а не сестри.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

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