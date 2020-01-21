Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Нещодавно Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По завершенню відпочинку артистка відразу приступила до роботи, проте не забуває поповнювати Instagram цікавими кадрами із відпочинку

На фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву і млосно дивлячись у камеру, незважаючи на те, що явно була під душем (раніше артистка в цьому ж чорному купальнику показувала, як приймає літній душ), на її тілі ще видніються краплі води. Так цього разу співачка вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення.

Зірка позувала в крихітному чорному купальнику, представивши під самим кадром цікаву підпис: "Спокій, умиротворення і усамітнення🙌🏻".

Раніше Каменських продемонструвала річний кадр, здивувавши зміною іміджу. Зірка позувала в чорному купальнику, здивувавши при цьому зачіскою - схоже, Насті припали до душі дрібні кіски, що вона заплела. Останнім часом артистка ходить саме з цією зачіскою.

«Good morning☀️ Кожен новий день - це нові можливості! Повірте, якщо зранку ви будете прокидатися з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше - так і буде 🙏🏻 Посміхайтеся, любіть і завжди слідуйте за своєю мрією! Бажаю вам гарного настрою і посилаю промінчики тепла і позитиву з сонячної Мексики🌵💋», – написала Каменських під новим постом.

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