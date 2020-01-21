Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз співачка показала селфи в ліфті. Позуючи без макіяжу, Ганна показала себе в природному вигляді і домашньому одязі. ТаК, на співачці можна помітити звичайні світло-сірі спортивні штани і теплий кадриган на гудзиках, поверх якого артистка наділу теплу шубку з білої вовни (еко-хутро). В руках зірка притримувала телефон, а другий – ручку від дорожньої сумки.

«Всі. Період підготовки завершено і сьогодні ми починаємо знімати!Кілька надільних ми готували те, що до божевілля будемо пишатися.

Через кілька хвилин, я зайду в знімальний павільйон і ми будемо знімати нове відео!!! Вгадаєте, на яку пісню? Першим, хто це зробить кину 1000р на ранкову каву 😛 Стежте за всім в сториз. І так, обіцяю більше не пропадати ❤️», – написала Анна.

Користувачі мережі відразу ж почали відповідати на запитання співачки.

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На знімку Ганна позує в ліфті без макіяжу і в звичайному одязі, яку люблять підлітки. На ній шапка рожевого кольору, що падає на очі, еко-шуба мерехтливої кольору, світлі джинси вільного крою і бежеві черевики. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості у соцмережі instagram.

На відео вона розповідає, що робити власний бізнес «дуже складно». Також вона говорить, що у неї буквально опускаються руки в деякі моменти, але все одно це дуже цікаво, і їй подобається займатися одягом.

Варто відзначити, що на опублікованих кадрах Анна Седокова знімає відео на айфон з допомогою дзеркала в ліфті або фронтальної камери. Її стиль дуже нагадує підлітковий, а не дорослої жінки, яка має дітей.

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