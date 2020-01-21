Українського танцюриста Влада Ями на новому фото практично не впізнати

Артист з'явився у вельми симпатичній компанії. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого українця.

Так на новому своєму фото Влад Яма позує поряд з дружиною Лілією, а також блондинкою спортивної статури і кількома фізично розвиненими - накачаними або м'язистими - простіше кажучи чоловіками. Компанія вбралася в яскраву спортиную форму і спрямувала свої погляди прямо на фотографа:

«Недільний ранок, про який спина буде нагадувати приблизно до середи💪♀️ Спасибі за контроль», - підписав Влад свій новий знімок з тренування.

Варто відзначити, що один із присутніх на фото чоловіків був частково без одягу, чим привернув увагу фоловерів Влада. Більше того, декому з них здалося, що той й зовсім "затьмарив" бритоголового зоряного красеня Яму, деяким з підписників українського танцюриста хлопець по центру на фото здався навпаки - відразливим і неприємним, і навіть "перекачаним", як висловилися фани Влада Ями.

Нагадаємо, раніше 37-річний український хореограф і танцюрист Влад Яма похвалився відпочинком за кордоном, в сонячному Майамі.

Зірковий красень поділився кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Яма постав з оголеним торсом (на жаль, фото "обрізано" практично по плечі) і в чорній кепці з написом "official". На задньому фоні блакитні води океану з білими "баранчиками" хвиль і чистий пісочок. Артист кривляється на камеру, показуючи тим самим своє задоволення від шикарного відпочинку.

Судячи з геометки, фото зроблено в Haulover Park. Це міський парк площею 99 акрів, розташований у Майамі (США), штат Флорида.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвали мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

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