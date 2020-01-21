Артистка помітно "посвіжішала" і показалася на публіці в незвичайному вбранні

Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва виступила на сцені у цікавого крою вбранні

Кохана Валерія Меладзе також вразила запалом і оптимістичними настроями на фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвої.

Так на новому опублікованому знімку витончена екс-ВІА Гра красувалася в блискучому темному комбінезоні з горизонтальною лінією декольте і величезним волланом на плечі. Джанабаєву камера підловила у русі - знімок вийшов атомосферным і "живим", як люблять висловлюватися самі фотографи.

Артистка підписала фото хештегом "така, як є".

Волосся артистки "розліталося" в різні сторони, в руках вона тримала мікрофон. Тонку співачки виділив широкий пояс з масивною бряхою, а фоном послужила звуко-техніка і візуальні спецефекти.

Раніше екс-ВІА Гра красувалася в блискучій сукні в підлогу, а її напарниця в подібного виду комбінезоні. Наряд Альбіни був відмінний глибоким V-подібним декольте.

Волосся артистка підібрала у високий хвіст, співала зі всією пристрастю, а також написала під відео про те, що ніколи не пізно почати любити себе і вчитися цьому - ніколи, також, пізно.

Шанувальникам артистки дуже ролик сподобався, на відео артистки співали в оточенні шоу-балету та виступ нагадував ті, які зазвичай показують на "голубих вогниках" або подібного формату новорічних тематичних концертах.

Фолловери пишуть, що Альбіна прекрасно виглядає і ще дасть фору багатьом молодим, щоправда, не всі так вважають, знайшлися серед фанів в мережі і такі, які ясно висловили співачці, що та помітно постаріла.

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