Знаменита пара «Холостяка» Микити Добриніна і Дар'ї Квитковой вже почала готуватися до весілля, адже нещодавно головний холостяк країни зробив пропозицію руки і серця своїй коханій. 21-річна дівчина в мережі поділилася першими деталями весілля.

«Якщо чесно, я ще трохи в шоці і не можу повірити, що тепер я в статусі нареченої. Дякуємо кожному за теплі слова. Нехай наша сімейне життя проходить з такою ж легкістю, з якою ти піднімаєш мою широку кісточку», – наголосила Квітко в мережі під фото, де Добринін тримає її на руках.

Також вона розповіла, яке плаття хоче. Так, Дарина зізналася, що задивляється на весільні сукні бренду Berta, в одному з яких нещодавно позувала Кайлі Дженнер для реклами. Також вона дивиться на сукні в соціальній мережі Pinterest і в її телефоні вже є близько 50 збережених прикладів.

«Тема весілля зараз дуже актуальна і ми, як ніколи, намагаємося в ній розібратися. Дуже важливе питання: Який бюджет ви б виділили (або вже це зробили) на ваше весілля?», – також запитала Даша Квіткова у своїх фоловерів в мережі.

Зараз закохана пара знаходиться на відпочинку на Балі, де і відбулося таке очікуване для Даші визнання 17 січня.

«Ми дуже не хочемо пишне весілля. Ми хочемо, щоб це було тільки для рідних і близьких друзів. Без зайвого пафосу... По бюджету теж все правильно. Ми мислимо раціонально ... Шалено хочемо весілля в Італії», – написала наречена Добриніна в соцмережі.

Нагадаємо, що Микита і Дарина познайомилися в 2019 році під час зйомок шоу «Холостяк». Тоді успішний телеведучий прийшов на проект, щоб знайти справжню любов. Проте глядачі не вірили в те, що шоумен, який вже був у шлюбі, буде мати серйозні стосунки з учасницею. Але сам Микита Добринін щоразу переконував: він готовий другий раз піти до вівтаря.

Квіткова – майстер зачісок і блогер. Найцікавіше. Що в одному з перших випусків Микита мало не розпрощався з дівчиною. Однак друзі переконали його дати їй другий шанс.

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