"Міс Україна 2018" показала стильний сезонний образ

На нових опублікованих Леонілою Гузь кадрах зі студії - без пікантних нюансів не обійшлося. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

20-річна струнка шатенка дуже любить "підгодовувати" публіку у мережі невеликими порціями відвертих фото і відео - що вже тут - робота у будь-якої "Міс Україна" така: нести красу в маси. Леоніла часто показує відверті добірки особистого характеру, наприклад, з відпочинку, в купальниках та інших відкритих пляжних костюмах, цього разу прийшла черга роботи.

На нових фото модель позувала в студії і у досить стриманому (у порівнянні з більшістю її нарядів на опублікованих в мережі фото) образі - на ній був светр оверсайз абсолютно приголомшливого і актуального в цьому сезоні цегляного кольору, а також шкіряна спідниця.

Зазначимо, що на обличчі Леоніли виднівся непомітний "нюдовий" макіяж, волосся артистці розпустили і уклали назад. Вона вміло позувала перед камерами, трохи розставивши ноги, чим викликала у своїх фоловерів повний захват:

"Просто вау"

"Неймовірна се*сі"

"Стильна, дуже подобається"

А раніше модель позувала серед густої екзотичної рослинності - як відомо, вона вирушила на відпочинок і, ймовірно, на курорті в тропіках і знялася у відвертому вбранні.

Зазначимо, що на обличчі Леоніли видніється яскравий макіяж, а її ідеальну струнку фігуру бездоганно обтягує шовкова сукня. Волосся артистка розпустила і майстерно крутилася перед камерою, притулившись спиною до дерева.

Шанувальникам образ Гузь дуже сподобався, вони пишуть, що незважаючи на глибоке горизонтальне декольте, вбрання і образ в цілому - дуже вдалий, а сама модель - неймовірна красуня.

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