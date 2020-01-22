Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи свій відпочинок закордоном

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному і навіть відвертому вигляді, пише Politeka.

Як нещодавно стало відомо, Надя вирушила на відпочинок разом з колегою по роботі і своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Незважаючи на мінливу погоду в Домінікані, де відпочиває зірка з чоловіком, пара продовжує насолоджуватися відпусткою і ділитися звідти яскравими кадрами. Цього разу Надя показала, як відпочивала в пікантному чорному купальнику з високою посадкою з еластичної тканини.

При цьому в підписі під кадром Надя похвалила свого чоловіка Володимира за фото з відпочинку. Артист став для дружини особистим фотографом «на час».

Він став для Дорофєєвої особистим фотографом.

"Володимир Дантес зробив мені за 10 хвилин стільки фоток, що я готова йому урочисто вручити звання супер інста-чоловіки", - підписала кадр Дорофєєва, яким чимало розбурхала шанувальників.

Користувачі мережі відзначили, що Надя знаходиться у відмінній формі і дуже струнка.

До цього співачка також показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в одному лише тоненькому купальнику яскраво-рожевого відтінку.

Так, Надя порадувала шанувальників новими кадрами із відпочинку. На новому фото зірка показала, як вона позує на пляжі на тлі пальми в яскравому рожевому купальнику з високими вирізами. Такий дизайн купальника підкреслює пружну п'яту точку Наді і її довгі стрункі ноги.

«Я поки ще зранку роблю зарядку. І досі харчуюся #почтиправильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся за повною або тримайтеся, типу там спортик, пп і фреші?», — написала Дорофєєва під новим постом, заінтригувавши того шанувальників. На думку багатьох користувачів, Надя сильно схудла і виглядає втомленою.

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