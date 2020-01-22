Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на жорстку критику з-за нової пісні
Її співачка записала з артистом лейблу Black Star, який також є братом співачки TAYANNA Міша Марвін. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
Трек з'явився на YouTube-каналі "Перше Музичне". Також виконавці прокоментували нову роботу на особистих сторінках в Instagram.
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"Потрібно вчасно йти з поганого фільму, звільнятися з ненависної роботи і закінчувати стосунки, у яких немає майбутнього", – написав Міша Марвін.
Лорак ж побажала на своїй сторінці, щоб "ця правдива історія зігрівала серця". Композицію вона назвала «неймовірно красивою, душевною піснею про кохання».
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на спільний трек Лорак і Марвіна. Багато написали, що це "дешева попса з примітивним текстом". А також, що вони "не змогли його дослухати".
«А че всі пісні на один лад одне і те ж слова лише різні», «Навіщо витрачати такий гарний голос, на ТАКІ пісні???», «Дешева попса», - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.
Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи.
Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками.
Нагадаємо, Лорак вирішила змінити імідж і вразила новою зовнішністю
А ще Politeka писала, що Лорак засвітилася на відпочинку в недбалому вигляді
Також Politeka повідомляла, що Лорак показала, як розважається вранці в Беверлі Хіллз.