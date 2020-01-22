Популярна українська виконавиця Джамала блиснула ідеальними формами під час сімейного відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Доброго ранку!», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих знімках Джамала позує в одній джинсовій сорочці на тлі басейну. При цьому зірка ефектно вигнулась, демонструючи ідеальне і підтягнуте тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Гарна», «Супер!», «Кайфовая», «Вау, яка. Сонячного дня, Джа!», «ви красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Джамала разом з сім'єю, як і багато українських знаменитостей, вирушила в теплі краї, щоб трохи перевести дух після численних зйомок і записів пісень.

Співачка опублікувала у своєму профілі Instagram фотографії з сонячного Шарм-Ель-Шейха (Єгипет).

У пості, до якого доклала яскраві фото в сукні, зірка розповіла, що вже давно мріяла про відпочинок десь у теплих країнах, але все ніяк не складалися обставини.

Знаменитість все ніяк не могла полетіти у відпустку по ряду причин, і вже навіть зневірилася. Але все ж зоряного сімейства разом з малюком Еміром вдалося вирвати і для себе декілька днів під пекучим сонцем.

«Коли у відчаї втекти в тепло (тільки не кажіть, що у Києві тепло 😂) металася в пошуку місця для відпочинку, траплялися якісь непередбачені обставини. Де-то зливи, де різко похолодало, а то і зовсім виверження вулкана 😭 Я все це сприймала як знак згори і з сумом подумала: «Сиди вдома!». Але ні! На допомогу приходять друзі і друзі друзів», – сказала вона в мережі.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

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