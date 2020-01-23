Володарка титулу "Міс Україна 2018" позувала у чорній білизні
На новому опублікованому Леонілою Гузь студійному кадрі відома українка показала все, чим її щедро нагородила природа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.
20-річна Леоніла Гузь продемонструвала своє оголене тіло - дівчина позувала чи то в чорному литому купальнику, чи то у білизняному боді. В кадрі Леоніла млосно дивиться в об'єктив, на її обличчі видно яскравий макіяж - особливо візажисти підкреслили очі молодої красуні.
На знімку збльзька видно стегна артистки, а також довгі стрункі ніжки манекенниці. Судячи з побаченого, Гузь продовжує активно працювати - за останні кілька днів - такі типові знімки в її мікро-блозі з'являлися вже не раз.
Шанувальникам дуже подобаються професійні знімки Леоніли, вони пишуть в коментарях про те, що "Міс Україна 2018" дуже приваблива особа і про те, що її фігура, та й зовнішність в цілому, просто бездоганна, деякі називають Леонілу "ідеалом".
А раніше на нових фото модель позувала в студії і у досить стриманому (у порівнянні з більшістю її нарядів на опублікованих в мережі фото) образі - на ній був светр оверсайз абсолютно приголомшливого і актуального в цьому сезоні цегляного кольору, а також шкіряна спідниця.
Зазначимо, що на обличчі Леоніли виднівся непомітний "нюдовий" макіяж, волосся артистці розпустили і уклали назад. Вона вміло позувала перед камерами, трохи розставивши ноги, чим викликала у своїх фоловерів повний захват:
"Просто вау"
"Неймовірна се*сі"
"Стильна, дуже подобається"
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