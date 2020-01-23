Катя Осадча показала засмаглі після відпустки ніжки в сукні з екстремальним розрізом

Відома українська ведуча зовсім недавно повернулася додому після відпустки з чоловіком – Юрієм Горбуновим – на екзотичних Сейшельських островах. Судячи з усього, Осадча вже встигла засумувати за палким сонцем і освіжаючим морським бризом, проте в Україні її чекає робота, в яку ведуча готова зануритися з головою.

Як повідомляє Politeka, Осадча поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. На фото вона позує в розкішній червоній оксамитовій сукні до підлоги з величезним розрізом до середини стегна. Її образ доповнюють великі сережки і оригінальна прикраса на голові.

«Робочий марафон так швидко почався, що про відпустку нагадують лише залишки засмаги. Але попереду багато цікавого і скоро прем'єра нового сезону Світського життя», - написала ведуча.

Її шанувальники тут же взялися коментувати новий пост.

«Яка ти розкішна!», «Дуже красива», «Стаєте гарнішою з кожним днем», «Вау!!! Шикарна», «Ви така красуня. Витончена і розкішна», «Яка ж ви красуня!! Причому, чим старше, тим краще!», «Випромінює доброту!», «Wow... Королева», «Чудова Катерина )))) Ви на цих фото нереально красива», «Осадча, Никитюк, Полякова, ми вже вивчили всі ваші анатомічні особливості», - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, раніше спільним фото зі своєю красунею-дружиною поділився Юрій Горбунов. «Дивовижні спогади про відпустку!», - підписав телеведучий знімок на тлі океану. Пост вже набрав понад 10 тис. лайків.

Шанувальники не дуже активно коментують фото, а ті, хто вирішив написати свою думку, прохолодно відреагували на сонячну фотографію.

«Живуть же люди!!! За Сейшелах вишивають!», «Ви знову на море?», «А коли ж працювати», «Горизонт завалений».

Втім, знайшлися і вірні шанувальники, які похвалили за пару прекрасний знімок.

«Красиві», «Це фантастичне місце», «Юрій і Катя, ви такі гарні. Дуже приємно бачити вас разом».

Нагадаємо, Горбунов похвалився шикарним відпочинком з Осадчою, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Осадча задерла ногу заради пікантного фото з Горбуновим, встояти неможливо: "Занадто гаряче".

Також Politeka писала, що Осадча кардинально змінила імідж і показала найпотаємніше в короткій сукні.