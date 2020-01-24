Чоловік хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк фігурист Петро Чернишов поділився таємницею, на диво, не з дружиною, а зі своєю колегою Тетяною Навкою, в льодових шоу якої він виконує головні ролі

Навка є близькою подругою Чернишова, з якою той ділиться сокровенним. За її словами, Чернишов зізнався, як став фігуристом. Виявилося, що це не було його мрією дитинства. Батьки наполягли, щоб хлопчик займався фігурним катанням, а не хокеєм, вважаючи, що останній вид спорту не для нього. Петро повірив доказам батьків, але якби не вони, то в його житті все було б по-іншому.

Раніше ми повідомляли, лікування Анастасії Заворотнюк, у якої майже рік тому виявили пухлину головного мозку, обходиться, звісно, недешево. Її чоловік невпинно працює, погоджуючись на участь у всіх виставах. Так, він виконував головні ролі в постановках Навки "Спляча красуня" і "Руслан і Людмила". За словами колег артиста, за один вихід на лід він отримує від 100 до 300 тисяч рублів. Тим не менш, Чернишов примудрився потрапити в скандал з податковою. Банк заблокував рахунки фігуриста за вказівкою правоохоронців, які підозрюють його в здійсненні "сумнівних фінансових операцій".

Також ми повідомляли, нещодавно мережу сколихнули кадри ніби зі здоровою Настею, яка відпочиває на курорті в Таїланді.

«На випадковому знімку актриса проводить вихідні з чоловіком — Петром Чернишовим і не підозрює, що потрапила під приціл камери. І хоч однозначно пізнати Заворотнюк складно, дівчина на фото сильно схожа на улюблену «няню», - писали в мережі про скандальне фото.

Ще до цього випадку в Таїланді, один з російських журналістів назвав страшний діагноз Заворотнюк вигадкою, і нарвався на гнів її сім'ї.

Близькі актриси назвали журналіста "нешанованим писакою" і побажали йому того ж, через що проходить Анастасія. Правда, попросили вибачення за різкість.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Як повідомляла Politeka, рак у Заворотнюк: спливли деталі скандального роману із зоряним коханцем, "піднімав руку і...".

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