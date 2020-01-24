Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Слава Камінська вирішила відпочити разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Час відпочинку, підійшло до кінця, тому зовсім нещодавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура. Пізніше з'ясувалося, що діти захворіли, причому більше за всіх постраждав син співачки.

Сама Камінська повідомила про це в Instagram і розповіла, як проходить лікування. Після Слава вирішила показати себе в домашньому вигляді під час поїздки в лікарню.

На показаному кадрі Слава позувала разом з батьком, чим немало здивувала мережу.

Ось що написали користувачі з приводу побаченого:

«Згоден ! Шалено швидко летить час!!! Мені тільки позавчора було 22 !!!», «Неймовірно швидко...», «А скільки батькові років?», «Згадав пісню дитинства. Бабуся рядушком з дідусем стільки років стільки років разом. 😊», «Я думала, що Слава схожа на маму , але я помилялася....на папу ❤️», «❤ Красиві ❤», «Як Лаура схожа на дідуся...😍», «Турботлива дочка батька в Добробут привела!!! Ви молодець!!! 💙».

Раніше Слава Камінська розповіла про хвороби, з-за якої вона покинула зал і постійно їсть.

Камінська на кадрах показує себе крупним планом в рожевій толстовці і з розпущеним волоссям. При цьому Слава поскаржилася, що кашляє, набирає вагу і сидить вдома. Але пообіцяла піти в спортзал вже на наступному тижні.

"Сиджу вдома, відростила щоки, кашляю як собака, скаржуся. Вже навіть не втягуються. Той випадок, коли ти сидиш і жрешь постійно. Але я з наступного тижня йду в зал. Ось побачите. Ось тут-то будка в екран не влізе", - розповіла Камінська.

Також Слава поміряла на камеру тиск. Показало 138/94 і пульс 88 ударів на хвилину. Підпису зазначено, що вчора було 150/100 і у Слави третій день тиск. У всьому Камінська звинуватила вірус.

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