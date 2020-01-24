Квартира Жанни Фріске через 4 роки після її відходу з життя зберегла її незриму присутність

Про це пише онлайн-видання Стархит ( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Сестра артистки Наталя вирішила здивувати шанувальників творчості співачки Жанни Фріске. Вона зберегла її квартиру, нічого в ній не помінявши, навіть залишивши засушену лаванду в її улюбленій вазі, прикрашеної скляними трояндами.

Родичі спеціально нічого не чіпали з її речей. Сестра на відео показала навіть гребінець співачки. Також цікаво було глянути на її гардероб і колекцію туфель на підборах, які почали вже давно виходити з моди.

"Це Жанночкін рай", - коментує її сестра, демонстируя на відео її значну колекцію взуття.

Вона була прихильницею цієї туфель і босоніжок, тому її колекція дійсно вражає.

Дуже зворушливо було те, що в квартирі збереглися дитячі речі Платона. На відео можна побачити соску хлопчика, яка лежить на кухні.

Зазначимо, що ще за життя Жанна Фріске розповідала, що довго мріяла про квартиру в столиці, але не могла собі її дозволити. Вона втілила свою мрію лише через кілька років незліченних сольних виступів. Після чого сама з дизайнерами підбирала меблі і шпалери.

Під статтею користувачі почали писати коментарі про побачені кадрах:

«Тільки і от цікаво, коли в цю квартиру прийде Платон Шепелєв. Може бути років у 18, тобто через 11 років. Які у нього будуть відчуття, коли він прийде в квартиру своєї матері?», «бідна Жанна .Дайте їй спокою. Напевно скоро встане і скаже "Залиште мене в спокої"», «Найкраща пам'ять про Жанну це не квартира і фото рамки, а син Платон! Тільки ласкою, добром, теплом душі можна заслужити довіру Платона і Діми. Але Фріске вирішили, що квартира і засохлі квіти важливіше!», «На полицях багато фото самої Жанни ,з подругами, з Іваном Ургантом ,і ні однієї фотографії з сім'єю або просто з батьком. Дивно, так?», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».

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