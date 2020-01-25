Племінниця співачки Софії Ротару, Соня Кей, написала цікавий пост у своєму Instagram
Висхідна зірка Соня Хлябич (таке справжнє ім'я дівчини) опублікувала нові знімки, поставши в стильному образі пише Рoliteka.net.
Для фото артистка вибрала чорні шкіряні короткі шортики, колготки і масивні черевики.
Також на співачці чорна куртка і кепка. Її образ завершила яскрава сумочка.
На першому фото Соня присіла і приклала пальці до губ. На другому - Хлябич встала, піднявши струнку ніжку, і також приклавши пальці до губ.
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Варто відзначити, що позує онука Ротару в місцевості, схожій на ліс. Навколо дівчини височіли ялинки, а сонце пробивається крізь них, роблячи знімок якимось теплим.
Виглядає Соня дуже привабливо, хоча і необачно, адже погода дуже оманлива. Так і хочеться сказати: "Прикрий, застудишся!"
"Як же іноді класно виїжджати куди очі дивляться і знаходити такі місця, де ти можеш розвіятися, відпочити від міського хаосу і просто надихнутися! Саме це ми сьогодні і зробили! 🍃🐿 А як ви підзаряжаєтеся енергією? 😉", - поцікавилася дівчина.
За 10 хвилин пост артистки зібрав майже 100 лайків і трохи коментарів у формі смайликів.
Варто відзначити, що зараз на сторінку Соні підписано майже 27 тисяч користувачів.
Нагадаємо, племінниця Ротару в зимовому одязі і кедах забралася з ногами на лавку і почала бовтати ногами в повітрі. У цей момент вона потрапила в кадр. Також співачка Соня Кей показала ще декілька кадрів зі своєї прогулянки по Херсону. Вона по-різному позувала сидячи на жовтій лаві і посміхалася.
Цікаво, що в Херсоні, судячи з фото зірки, зовсім тепло: на тлі Кей яскрава зелена трава в парку і відблиски сонця.
Раніше ми писали, що Соня Кей предстала у Торговому центрі в Києві. На фото вона сиділа в жовтому кріслі, посміхаючись і закинувши ногу за ногу.
Її зовнішній вигляд здивував фоловерів, адже дівчина одягнулася у все чорне. На ній чорні джинси, чорні черевики з блискітками і чорна кофта з гольфом. Своє чорне волосся дівчина поклала хвилями на груди.
В пості зірка розповіла, що вона кіноман і попросила підписників дати їй пораду, який фільм краще вибрати для перегляду.
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