Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала фото з літака

На знімку зірка з'явилася в сірому светрі, пише Рoliteka.net. Очі Катерини дещо втомлені, але при цьому задоволені.

На моделі помітний макіяж і веснянки. Осадча прибрала світле волосся назад. З прикрас на ній - ланцюжок на шиї.

Без макіяжу, але зі "свіжим" відпочившим обличчям, Катя виглядає чудово, і, можливо, хтось їй навіть позаздрить.

В пості Осадча подякувала пілотам.

"Іноді, екіпажі перелітають в аеропорти в пасажирському салоні і тоді ми маємо можливість побачити обличчя тих, хто бере на себе неймовірну відповідальність за сотні людей, піднімають в небо літаки, далеко не завжди в сонячну погоду, орієнтується в просторі, де немає світлофорів :)", - написала телеведуча.

Далі Осадча розповіла, що в цей раз літала з капітаном і другим пілотом в пасажирському салоні.

"Хотілося сказати тисячі слів, подякувати за роботу, співчуття за колегами та слова підтримки, але таких, як я зараз сотні, і я просто подякувала за роботу, яка в сотні разів відповідальна за мою", - написала зірка.

За 20 хвилин пост української знаменитості зібрав близько 7000 лайків та багато коментарів.

"Дуже правильні слова❤️ Ми забуваємо говорити спасибі, тому що багато речей для нас стають нормою і ми не замислюємося, скільки праці зроблено заради нашого комфорту. ✈️🙏", "Це точно", "Прямо в серце, Катерино!", "Є хороша традиція після посадки аплодувати екіпажу. Головне не забувати...", "Однозначнооооо, всім їм величезне спасибі....✌️🎈❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️✌️", "Спасибі 👍 це дійсно дуже відповідальна робота 🤗", "Безмежно дякуємо 👏👏👏", "Підтримую Вас у словах подяки!", "Нічого собі яка красуня"- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Осадча позувала в чорній перуці під каре, а також з чокером, короткій чорній сукні і панчохах.

На тлі можна побачити білу стіну.

"Давай рок", - написала Осадча під фото.

Нагадаємо, ведуча зовсім недавно повернулася додому після відпустки з чоловіком – Юрієм Горбуновим – на Сейшельських островах.

Нагадаємо, Осадча показала Полякову без макіяжу крупним планом

А ще Politeka писала, що Осадча без білизни показала, на що здатна заради фото

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