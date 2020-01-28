Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Ганна Різатдінова полетіла в Токіо (Японія)

Спортсменка опублікувала кілька кадрів своєї подорожі, пише Рoliteka.net.

Ганна предсатала у блискучій куртці бузкового відтінку, чорних брюках і кросівках. Доповнив її образ чорний клатч.

Зірка широко посміхалася і виглядала чудово.

Дівчина прогулялася по вулиці Токіо показавши кілька видів. Відомо, що Японія славиться своїми технологіями, це видно навыть по будівлям та рекламних вивісок.

"Одна з центральних і модних вулиць #токіо 🏙🎀", - підписала фото красуня.

За три години пост гімнастки зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"😍прекрасна 👏", "Анночко - ти як завжди красива. Але чому саме Токіо і саме зараз?", "Там Коронавірус", "Яка все-таки КРАСИВА!", "Вам не страшно було їхати туди звідки всі біжать? Ось так потім і віруси переносяться на інші континенти", "Аня біжи звідти, люди в масках ходять краще не ризикувати 😣", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, що короновірус поширився по Китаю, а не по Японії. На даний момент кількість жерт досягла 80.

Крім цього, в Китаї підтвердили 769 випадків нових заражень, 137 з яких назвали важкими.

Нагадаємо, Ганна Різатдінова зробила селфи, яке підписала цитатою радянської артистки Фаїни Раневської «Під найкрасивішим хвостом павича ховається звичайна куряча **па. Так що менше пафосу господа».

Всього за кілька годин пост набрав близько 5000 лайків. Шанувальники спортсменки погоджуються із зіркою, що це висловлювання дуже вдало описує реалії сучасного світу.

Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова відвідала день народження Ірини Блохіної, з якого показала яскравий фотозвіт. Компанія зібралася святкувати в ресторані «Не тільки риба».

Для святкування гімнастка наділа двошарове шовкове плаття, високі чоботи ботфорти, а зверху на плечі накинула укорочений жакет. Вона доповнила образ масивними кільцями у вигляді золотих кілець і золотим браслетом в мінімалістичному стилі.

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