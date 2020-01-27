Знаменитість виступила на шоу і пройшла далі

Актриса Дарина Петрожицкая, героїня серіалу "Папік", виконала пісню "Голубка" під час сліпого прослуховування

Дарина майже довела до сліз журі "Голосу". Дівчина виконала пісню "Голубка" групи Vivienne Mort під час сліпих прослуховувань. Відразу ж розгорнулася до неї Тіна Кароль. Про це повідомляє Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Дан Балан зразу впізнав Дашу. Він зазначив, що дівчина йому знайома по серіалу "Папік", так як він дивиться. Більше всього йому подобається телесага з-за посмішки Дарини.

"Я не можу повірити своїм очам", – заявила тренер "Голосу".

Все із-за того, що за сюжетом "Папіка" героїня Ліза пробувала себе у вокальному шоу "Співай", яке схоже на "Голос". Тоді була суддів у серіалі Кароль та Дмитро Шуров. У серіалі їй вдалося розгорнути крісла і піти далі.

Актриса виявилася співачкою з самого дитинства. Вона бере участь у групі "Дычка", яка не дуже відома українському слухачеві. Вона зазвичай виступає на фестивалях чи концертах вуличної музики.

"Це не дуже відома група, але існує досить давно. Там є головний фронтмен Дмитро Бугайчук, а ми - три дівчини, яких, до речі, усіх кличуть Дашами, співаємо на бек-вокалі", - сказала Петрожицкая.

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Зараз йде етап сліпих прослуховувань, коли журі обертається до вподобаної вокалісту. Одним з перших, хто вийшов на сцену виявився вихованець дитячого будинку, учасник шоу "Х-фактору-9" Сергій Асафатов, який в підсумку вибрав Дмитра Монатіка.

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