Анна Семенович вразила змінами у зовнішності

Російська співачка Анна Семенович поділилася з шанувальниками сумною новиною в мережі. Вона розповіла, що харчувалася у відпустці «як справжня обжора», через що сильно погладшала. Семенович оголосила бій зайвій вазі публічно. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку в соцмережі артистки, де вона опублікувала нове фото.

«Приїхала з відпустки і виявила 4 зайвих кг на своєму засмаглому тілі 😩 Зізнаюся чесно, на відпочинку їла як справжня обжора 😂 Все смачненьке , жирненьке і солоного завжди перебувало під моїм пильним увагою , і поедалось з великим задоволенням 😜 Але я досвідчена ненажера і тому завжди після відпочинку даю собі мінімум тиждень, щоб привести себе в порядок , а потім приступити до роботи», – поділилася співачка з шанувальниками.

Також вона додала, що поставила за мету скинути 5 кг за 10 днів.

«Я починаю правильно харчуватися, повністю виключаю алкоголь, борошняні, цукор і молочку (крім твердого і не жирного сиру). Плюс щоденні масажі і різні фігурні процедури, ну і звичайно кардіо!!! Без кардионагрузок худнути складно, кардіо круто запускає обмін речовин, прибирає зайву воду та підтягує фігуру. Я не засмучуюсь і не лаю себе за зайву вагу, як говориться: всьому свій час, і ось прийшов час відповісти за два тижні величезного задоволення», – розповідає Семенович.

На завершення вона додала, що вона просто така людина, яка вміє отримувати кайф від життя і тепер з великим задоволенням буде стрункішати.

«Хто з вас за січень набрав милого жирку? Буду вам показувати в сторіс свої методи комфортного схуднення і запрошую вас приєднатися до мене , разом нам буде легше. Може влаштуємо 10 - денний марафон стрункості?», – запитала вона в кінці у шанувальників.

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