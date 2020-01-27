Відомий російський актор Михайло Козаков, який зіграв роль Іллі Полежайкіна в "Татусевих дочках", приголомшив тим, як змінився за останній час

На фотографіях Михайло вже з короткими волоссям. Але головне, що впадає в очі, це статура. Козаків дуже сильно схуд, якщо порівнювати його з тим часом, коли він грав Іллю в "Татусевих дочках". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Михайло показує фотографії з особистого життя, а також іншими відомими російськими зірками. Актор вже встиг одружитися і завести сина. Також у пари є дочка, яка з'явилася у дружини Олени від першого шлюбу.

Відомо, що зірка "Татусевих дочок" вже давно не з'являвся на екранах. Він зіграв свою останню роль в 2013 році. Зараз Михайло є бізнесменом, він відкрив у рідному місті Твер магазин одягу.

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Популярна російська актриса і зірка телесеріалу «Татусеві дочки» Дарина Мельникова розповіла, що спить відразу з трьома.

«Стандартне ранку після свята. З днем народження, мужик! Ось вже не думала, що зможу офіційно любити відразу трьох чоловіків і спати з ними в одному ліжку», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно оголеного маленької дитини, яка невпевнено робить кроки за цветастому килиму в дитячій кімнаті. Голову малюка вінчає святковий ковпак.

Повідомлялося, що красуня з «Татусевих дочок» влаштувала вологі гри в купальнику.

Російська актриса Мирослава Карпович, яка прославилася після знаменитого серіалу «Татусеві дочки» активно веде свій блог в Instagram.

Там вона ділиться з фоловерами подіями з життя. Не так давно вона розповідала читачам про те, що дуже любить плавати. Актриса ходить в басейн п'ять разів на тиждень, якщо не на гастролях.

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