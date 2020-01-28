Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі, будучи бісексуальною, ледь не вийшла заміж за дівчину

Про це інформує портал Angels in Heaven.

За словами актриси, одного разу вона закохалася в модель Дженні Лінн Шиміцу, з якою вона могла вступити в шлюб.

Як Анджеліна Джолі зізналася, це сталося під час зйомок драматичного фільму "Помилковий вогонь" (Foxfire) 1996 року випуску, коли вона була бісексуальна.

Анджеліна Джолі зустрічалася з Дженні Лінн кілька років і між ними навіть зберігалися відносини, коли у них були інші партнери. У той час Джолі було двадцять років, а її обраниці - 30.

Відомо, що стосунки між молодими актрисами почалися ще до зйомок фільму "Хакери", під час яких Анджеліна познайомилася з Джонні Лі Міллером (який став її першим чоловіком, їх шлюб тривав з весни 1996 по лютий 1999 року).

"Я б, певно, вийшла заміж за Дженні, якщо б не вийшла заміж за свого чоловіка. Я закохалася в неї в першу секунду, коли я її побачила, - зізналася зірка Голлівуду.

Варто відзначити, що Дженні Лінн раніше зустрічалася з Мадонною. Як розповідала модель, співачка могла викликати її в будь-який час дня і ночі з будь-якої точки світу.

Раніше ми розповідали про те, що Анджеліна Джолі розкрила причину розриву шлюбу з Бредом Піттом. Нещодавно 56-річна зірка Голлівуду отримав нагороду SAG Awards за зйомки у фільмі «Одного разу в...Голлівуді».

На сцені Бред Пітт пожартував, що йому було важко перевтілитися в персонажа.

«Давайте будемо чесні, це був складний етап мого життя. Хлопець, який піднявся так високо і зовсім не ладнав зі своєю дружиною протягом великого відрізку часу», — емоційно зізнався актор.

Як виявилося, ця заява дуже сильно зачепило Анджеліну Джолі. Актриса прийшла в лють з-за того, що він дозволив собі публічно висловитися про сімейні проблеми.

«Анджеліна вважає, що сказати про такий на премії — це все одно, що розповісти про проблеми у відносинах в кімнаті, в якій сидять незнайомці. Її дуже засмутила така неповага», - розповіла в коментарі журналістам подруга актриси.

Джолі не сумнівається, що їх шлюб розпався з вини Бреда Пітта, адже він нібито багато випивав і не міг контролювати емоції.

Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскраві образи, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина зробила все, щоб роздобути Пітта назад: спливла пікантна правда, "таємно зняла...".

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.