Стало відомо, чому покійний чоловік Тіни Кароль Євген Огір кинув роботу на телеканалі М1

Про це співачка розповіла в ефірі радіостанції Радіо Люкс, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тіна Кароль не любить розповідати про своє особисте життя.

Тим більше, співачка всіляко намагається обійти стороною розмови про її покійного чоловіка Євгена Огира, який пішов з життя у 2013 році.

Через сім років Тіна Кароль вирішила привідкрити таємницю і розповіла, чому Євген Огір раптово кинув роботу на популярному телеканалі М1.

За її словами, він залишив роботу на телеканалі, де він обіймав посаду виконавчого продюсера, через велику любов до неї.

"До знайомства зі мною він взагалі контролював український шоу-бізнес фінансово. Перебував у компанії музичного каналу M1. Запускав це телебачення. Він був біля витоків першої програми. І по ньому дуже сильно вдарило те, що в якийсь момент він був змушений піти з компанії. Це через мене. Тому то він діяв не в інтересах компанії, коли полюбив мене", - відверто зізналася Тіна Кароль в ефірі радіостанції.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Тіна Кароль відкрила таємницю про своїх відносинах з Даном Баланом, а також розповіла, як на це реагує її син Веніамін.

Під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним українська зірка зробила щире визнання і заявила, що її 11-річний син Веніамін не готовий до того, що його мама може знову вийти заміж.

Крім того, Тіна зазначила, що Веніаміну не подобається, як бурхливо реагують і обговорюють її відносини з Даном Баланом.

«Коли Веня був на «Різдвяної історії» сказав, що йому не сподобалися жарти: «Вони жартують, що ти виходиш заміж за Балана? Навіщо ти підтримуєш ці жарти? Навіщо ти підтримуєш ці пусті розмови?»» - зазначила артистка своєю розмовою з сином.

На питання ведучого: «чому вона підтримує розмови про роман з Даном Баланом», співачка почала все заперечувати і заявила, що ніхто ці розмови не підтримує.

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