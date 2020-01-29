Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, зараз відпочиває за кордоном
На фотографіях молода модель часто позує в купальниках і одне з останніх фото не стало винятком, пише Politeka.net.
Красуня з'явилася в зеленому роздільному купальнику, позуючи у великих зелених рослинах. Судячи з геолокації, дівчина відпочиває на Мальдівах.
Постать Алли чудова - струнке тіло, довгі ніжки, стальний прес.
Спокусливі груди підкреслив верх купальника.
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У зірки мокре волосся, мабуть, після недавнього купальння.
На одному зі знімків дочка Добкіна зробила губи качечкою, на іншому - просто стояла, усміхаючись.
"Схожа вже на місцеву?😅🐒 Я не можу поки зібратися з думками і писати щось корисне і цікаве. Поки мій мозок перетравлює цю красу 😍 але..скоро повернуся💋", - підписала знімки красуня.
За дві години пост Алли зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.
"Амазонка!)", "А змій немає в цих нетрях??😂😂😂😂😂", "Нереальна!", "Ай да Добкіна Ай да яка гарна", "Алла ти як завжди шикарна🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, нещодавно Алла з'явилася у сукні без бюстгалтера. Красуня виставила вперед ніжку і подивилася в об'єктив. На ній також є мереживна накидка. Образ дочки Добкіна завершив масивний обруч та хвилясте волосся.
На другому фото Алла позує, стоячи прямо, накидку вона одягла на плечі. Дівчина похвалилася ідеальною зовнішністю, а зокрема, тонкою талією.
Раніше ми писали, що Алла позувала в купальнику, підігнувши коліна, трохи розставила ноги і кокетливо посміхнулася прямо в об'єктив камери.
Постала дочка політика Добкіна сидячи на майже білосніжному піску, на ній був стильний сонцезахист, також на тілі моделі видно татуювання - зокрема на нозі.
Алла Добкіна на знімку позує зі всім, схоже, що задоволенням.
Раніше повідомлялося, що Алла позувала у відвертій сукні з відкритою спиною. Дівчина спустила наряд з плечей, прикривши груди руками. В результаті виріз на спині дійшов до п'ятої точки дівчини.
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