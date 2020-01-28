Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко здивувала пікантною витівкою в гримерці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Всім слабкими нервами вимкнути звук! Ну, без божевільні працювати просто неможливо. Спасибі, то терпіть мене», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах Тодоренко в гримерці, а її команда намагається накласти на неї макіяж. В якийсь момент дівчина починає «охати» і співати. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дуже класно», «шикарна красуня», «вогонь», «Регіна, співати чарівно виходить», «дуже класно і весело», «Регіна – ти як завжди», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Регіна Тодоренко — зіркова ведуча шоу про подорожі "Орел і Решка", яка нещодавно разом зі своєю дружною сім'єю відсвяткувала ювілей улюбленого дідуся і закидала мережа знімками в тісному сімейному колі.

Не секрет, що практично відразу після народження сина ведуча повернулася на роботу і почала активно зніматися в авторській передачі і в якості запрошеної ведучою на інших проектах.

Також у телеведучої прекрасне почуття гумору, вона активно постить милі відео і знімки, на яких не соромиться дуріти. Чергова порція забавних кадрів з'явилася в її особистому Instagram-Stories.

В цей раз Регіна Тодоренко посміялася над собою, показавши в якому вигляді вона їде на роботу: без макіяжу, з безладом на голові і широкої одязі. Вона також вказала на свої мішки під очима, зазначивши, що спала лише 2 години.

Крім того, дівчина з гумором заявила, що у неї є прекрасний лайфхак, як привести зачіску в норму: "просто плюнути на пальці і пригладити неслухняні локони". Що вона і продемонструвала на кадрах.

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