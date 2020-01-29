Українська співачка Таїсія Повалій розповіла, як їй вдалося перевтілитися в образ Монсерат Кабальє

Про це зірка-запроданка розповіла у своєму особистому Instagram, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Мова йде про проект "Точнісінько", в якому Таїсія Повалій "приміряла" на себе відразу кілька образів.

"Скажу відверто, мені подобалися всі образи, які я показала в шоу "Точнісінько". Їх було не мало і я неабияк втомилася від постійних процедур наклеювання масок на обличчя і тіло, а потім і зняття цього всього різними засобами. Шкіра моя була в легкому шоці від того, що відбувається", - написала зірка у своєму Instagram.

За її словами, до кінця шоу у неї залишився один образ і тут її чекала "підстава" від чоловіка Ігоря Ліхути.

"До закінчення шоу залишався один образ. Мене чекала "підстава" від мого дорогоцінного чоловіка. Не запитавши у мене і знаючи, що я обов'язково відмовлюся, він дав згоду на виконання складного музичного твору всіх часів і народів! Ну що ж, картинку ви вже уявляєте. Поки мій "дорогоцінний" лежав на пляжі під ніжними сонячними променями, я щодня протягом двох тижнів вивчала кожен подих, кожну нотку, кожну руладу, проспівану великою іспанською оперною Дівою Монсерат Кабальє! Ну ось, цей день настав! І, виявляється, це було ще не все! Нашим номером з Гліб Матвейчук було вирішено закривати шоу!", - згадує нюанси Таїсія Повалій.

Як стверджує співачка, їй хотілося якомога швидше втекти з шоу, оскільки кожен номер здавався їй нескінченним.

"Силіконова маска, грим, перуку, поролоновое тіло, костюм! Хотілося фіналу, але кожен номер до мого здавався нескінченним! Ви навіть не можете собі уявити, які думки в мене були в голові, аж до того, як "втекти" з цього шоу. А які слова "подяки" почув мій коханий чоловік на свою адресу. Близько третьої ночі мені сказали: "пора!". А я навіть по дорозі до сцени думала як "звалити". Минув час, і сьогодні я дивлюся на це виступ із завмиранням серця! Прям захоплююся собою, яка я все-таки молодець! І добре, що іноді наші чоловіки щось вирішують за нас", - підсумувала Таїсія Повалій у соціальній мережі.

"Пам'ятаю, як дивився і знав, що це Тая! Але не розумів, як це можливо??? Як можливо так до неймовірності перевтілитися зовні?", "Ніколи б в житті не дізналася б Вас", "Взагалі, звичайно, не вистачає Вашого, Тая, живого голосу, живих емоцій на концерті, де Ви вся така", - здивувалися шанувальники дивного перевтілення Повалій.

Раніше ми розповідали про те, що мати Таїсії Повалій приголомшила проханням Ігоря Ліхуту. Виявилося, що 78-річна Ніна Данилівна у світі гаджетів, месенджерів та інших засобів електронної комунікації вона відчуває себе як риба у воді. Більше того, всю техніку вона опанувала самостійно. А нещодавно і взагалі приголомшила зятя своїм проханням.

Кожен день Ніни Данилівни починається з переглядів стрічки новин "Інстаграму" і "Фейсбуку". Вона знає, що таке "расшерити", "написати в директ". У неї два сучасних мобільних телефони на різних операційних системах.

Взагалі, весь модний техніку Ніна Данилівна опанувала самостійно, хоча їй в ту пору було вже 73 роки.

А перед Новим роком він був ошелешений проханням тещі: "Ігор, купи мені "Айпад".

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

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