Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка вирішила вразити невеликими роликами в розділі Сторі, виблискуючи новою зачіскою і декількома способами в різних спортивних костюмах.

Ганна Седокова на цей раз постала перед публікою в толстовці, штанах і черевиках, артистка вела себе на камеру в звичній для неї манері і розповіла про своїх нових костюмах. При цьому під схожим постом артистки можна помітити безліч коментарів шанувальників про те, що їм подобається новий адресу зірки.

Вдень раніше ж Ганна вирішила показати досить скромний кадр, представивши його на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує на пляжі сидячи біля пальм в білій бавовняній пляжної накидці. В пості до знімка ж зірка розповіла про запуск нового російського шоу "Жіночий стендап".

«Як важко іноді говорити про свої проблеми, розповідати про те, що хотілося б приховати. Але я думаю, що ми не повинні мовчати, тому що чужий досвід може допомогти комусь впоратися з важкою ситуацією.

Коли знаєш, що ти не одна, пережити деякі речі стає набагато простіше! Жінка має повне право на те, щоб розповісти всім про те, що її турбує. Причому розповісти про це з високо піднятою головою і навіть жорстким гумором!

загалом, це реальна терапія для жінок, це крутий жанр, я вважаю це дуже корисний для всіх нас, дівчатка, проект!», – розповіла Ганна під новим кадром.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином