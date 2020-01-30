Відома українська гімнастка і фіналістка шоу «Танці з зірками» Анна Різатдінова вразила новим знімком з своєї подорожі до Токіо

Зірка позувала біля всесвітньо відомого пам'ятника собаці, пише Рoliteka.net.

Так, Різатдінова опублікувала знімок, на якому стоїть біля відомого пам'ятника собаці Хатіко породи акіта, який чекав свого господаря на зупинці кожен день, поки не помер від старості.

«Признавайтесь , хто плакав після фільму Хатіко ?», – запитала гімнастка у своїх фоловерів.

Анна Різатдінова стоїть і посміхається в центрі галасливого мегаполісу Токіо (столиця Японії). Вона позує в рожевій яскравій куртці, чорних штанях і тримаючи в руці сумочку-клатч.

Волосся вона поклала хвилями на одну сторону. Під курткою видніється чорний гольф. Обличчя красуні трохи опухло, що не може приховати макіяж. Мабуть, гімнастка не досипає під час свого тріпу по східній країні.

У коментарях користувачі мережі наголосили, які почуття у них викликало оповідання про вірній собаці.

«Анна, обійміть його за мене))) Все життя про це мріяла😍», «Ридала просто», «Дуже зворушливий фільм», «Я», «Давно мрію сфотографуватися з ним», «Чому плакав,я до сих пір, коли переглядаю, плачу», «У мене собака названа в честь нього», «Я ридала просто😭😭 кожен раз, коли дивлюся, плачу😥», «Я думаю, все», «Білий Бім - Чорне вухо. Досить зворушливий фільм і історія... не зменшуючи Хатіко», «Кожен раз дивлюся і плачу.», «Хатіко 🐶 Чим більше пізнаю людей, тим більше подобаються собаки 😊», «Я плакала», – написали під фото шанувальники Анни Ризатдиновой.

Нагадаємо, фаворитка Ями вразила українців відважним вчинком, фото облетіли мережа

А ще Politeka писала, що фаворитка Ями застигла на дивані з розсунутими ногами

Також Politeka повідомляла, що фаворитка Ями вразила особистими фото в жарких позах