Зарубіжні знаменитості вразили своєю красою без макіяжу

Знаменитості без макіяжу фото на заході викладають в Instagram з таким же запалом, як наші зі своїми сценічними образами або в гримерці у стиліста. Пропонуємо добірку зарубіжних селебріті, яких папараці застукали без макіяжу на публіці. Про це пише Politeka.net.

Блогер-мільйонник Кім Кардашьян без макіяжу завжди викликає бурю відгуку в мережі, коментарі під фото красуні просто підривають instagram. Зазначимо, що після пологів вона скинула 30 кг після других пологів і неначе помолодшала. Після цього не нафарбованою Кім Кардашьян навіть з'являлася на сторінці модного журналу Vogue.

Кайлі Дженнер, навпаки, соромиться своєї природності, і з'являється на фото в соцмережі густо нафарбованою тональним кремом, яскравою помадою і з нарощеними віями. Наймолодша мільярдерка зробила безліч пластичних операцій, і не жалееет ні про одного. Адже вони дійсно пішли їй на користь і принесли не тільки красу, але і славу.

Леді Гага без макіяжу виглядає зовсім інакше, ніж ми звикли її представляти. На доказ – фото, на якому вона виглядає зовсім звичайно, а не епатажно, як завжди.

Ще одна знаменитість без макіяжу - Дженніфер Лопес, відома американська актриса, співачка, бізнесвуман. Вона вражає своєю фігурою багатьох і може заткнути за пояс 20-літніх. Але на обличчі її вже проскакують глибокі зморшки, адже від віку не втечеш.

40-річна актриса Анджеліна Джолі, яка нещодавно сильно поправилася, не має сторінок у соцмережах, але журналісти часто публікують знімки Джолі без макіяжу. Зазначимо, що зірка кіно може заткнути за пояс будь-яку іншу, навіть більш молоду актрису.

Її суперниця, Дженніфер Еністон, яка знову поклала око на Бреда Пітта, виглядає дещо гірше, ніж Джолі. Відомо, що вона затята противниця пластичної хірургії, і підтримує зовнішність лише правильним способом життя і спортом.

Меган Фокс відноситься до числа найкрасивіших жінок нашого часу. І дивлячись на це фото, зрозуміло, чому.

Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина зробила все, щоб роздобути Пітта назад: спливла пікантна правда, "таємно зняла...".

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.