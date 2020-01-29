Вокаліст російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв заборону в'їзду російських чоловіків в Україну

В тому числі і сам Сергій перебуває в "групі ризику". Але Шнуров написав, що приїде в Київ, коли йому буде "за 60".

Вірш був опублікований на Instagram-сторінці артиста.

Скандальний артист у рядках вірша зазначив, що українці і росіяни не зможуть позбутися від взаємного впливу один на одного. Зокрема, він згадав українських артисток, які в даний час живуть і працюють в РФ, Віру Брежнєву та Світлану Лободу.

У коментарях до вірша користувачі не погодилися з думкою Шнурова, зазначивши, що росіяни і українці – зовсім не братні народи.

"Росіяни ніколи не приймуть сторону українців, бо нібито "все добре", – написали в коментарях.

Також деякі фолловери додали, що не варто звертати увагу на сформовану ситуацію, і тим більше в коментарях сперечатися про стосунки Росії та України.

Раніше ми писали, що лідер російської групи «Ленінград» Сергій Шнуров поскаржився, що в Російській Федерації занадто слабо розвивається шоу-бізнес.

Свої скарги він озвучив журналістам видання Forbes. Він поскаржився, що останнім часом йому стає дуже складно жити, не кажучи вже про збереження колишнього рівня доходу.

Він стверджує, що в Російській Федерації виникла суттєва проблема в сфері шоу-бізнесу. Крім того, він зазначив, що в РФ спостерігається інфляція.

«Зараз інфляція, мені здається, що треба більше заробляти. Принаймні, прагнути. Не знаю, складно або не складно. У шоу-бізнесі, напевно, непросто, оскільки ринок у нас неглибокий. Шоу багато, бізнесу мало, тому в Росії непросто», - розповів російський співак Шнуров.

До всього іншого, артист розповів, що для нього особисто зароблені гроші зовсім не є головним пріоритетом у житті. Грошові кошти він називає лише якимось побічним ефектом від радощів життя.

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