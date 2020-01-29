Член команди КВН "Вірменська збірна" Овік Григорян знаходиться в глибокій комі з-за важкої хвороби

На сторінці команди у соціальних мережах зазначено, що для організації зараз важкі часи, адже член команди зараз у важкому стані. 8 січня Овік Григорян піддався інсульту і був відправлений до лікарні, де провів деякий час. Після цього його виписали і він відчував себе добре і йде на поправку. Про це пише Politeka.

А 23 січня Овік зомлів і його забрали в реанімацію з діагнозом аневризма. Він на відпочинку з друзями схопився за голову і почав кричати. На поточний момент Григорян у глибокій комі. Він дихає сам, але з-за великої гематоми в мозку його не можуть оперувати. Як тільки КВНщику стане краще, то йому можна буде зробити операцію.

Друг і член команди "Вірменська збірна" Вано Магнарадзе також розповів про стан одного. Він зазначив, що жодних серйозних проблем зі здоров'ям у нього раніше не було. Хоча найбільше знайомий він з Овиком шість років, так як раніше грали в різних командах і не були знайомі.

Повідомлялося, що вночі 19 січня не стало відомого російського шоумена і екс-КВНщика, учасника команди "Місто П'ятигорськ" Тимура Гайдукова.

Про смерть Гайдукова в соцмережі Фейсбук повідомив його друг Давид Мелік-Гусейнов:

«І в світле свято Хрещення — пішов… Спи, друже. Ти дав енергію позитиву багатьом людям, робив їх щасливими. А все почалося давним-давно — ліцей в Иноземцево, КВК в П'ятигорську. Твої особисті проекти. Ти був атомною станцією. І згорів».

Раніше ми повідомляли, що самому початку шляху популярних українських коміків розповів чемпіон Вищої ліги 1997 року, редактор КВН та відомий сценарист Михайло Гуликов в інтерв'ю. У 1997 році він грав в парі з Володимиром Зеленським, який тоді влився у вже існуючу команду «транзитом».

За його словами, саме тоді вони й вирушили до «кварталівцям», які на той момент щойно переїхали до Києва і щосили працювали над створенням своєї студії.

«Тоді приїжджали до хлопців. Вони тільки заїхали в Київ. Жили якоюсь огидною, брудній квартирі на відшибі, орендованій, і писали Студію "95 Квартал"», - згадує екс-КВНщик.

Нагадаємо, пішов з життя відомий гуморист, останні місяці перетворилися на пекло

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