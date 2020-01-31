Модель показала себе у всій красі

Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, продемонструвала фігуру в купальнику

Модель зараз перебуває на відпочинку і часто радує своїх підписників в Instagram гарними фотографіями, пише Politeka.net.

Так, на одних з останніх фото Алла постала у відкритому купальнику, який ідеально підкреслив її форми і показав тонку талію.

Алла спустила бретельки з плечей, вона закинула руку в вгору і доторкнулась до мокрого після купання волосся.

На іншому фото дівчина присіла, нахилившись до камери. Верх купальника трохи натянулся через тяжкості грудей.

Варто відзначити, що Алла з'явилася без макіяжу, але зате видно її хороший загар, який вона, судячи з геолокації, отримала на Мальдівах.

В пості зірка написала, що завжди мріяла жити біля океану.

"Я завжди хотіла жити 40% часу, протягом року, біля океану🙏🏼 це магічне місце..яке змиває все погане і робить людину щасливішою ❤️ тут перестаєш фарбуватися , одягатися. Тут ти такий, який є..зацілований сонцем💋", - написала дочка Добкіна.

За 19 годин пост моделі зібрав 2000 лайків та багато коментарів.

"Мені пощастило на половину ,Я живу біля тихого океану ,він холодний зараза )", "Гарного відпочинку вам і вашим рідним 🍹🌺🌺🌺", "Краса ！Спасибі Вам , Алла за Шум Океану , на відео ！👏💞💞💞", "Дуже 👌🏽👌🏽👌🏽😍", "Кльово,зацілованний сонцем", "Це точно 🌸", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Алла Добкіна показала свою витончену фігуру в одному купальнику на фото, засвітивши інтимні тату на зоні бікіні.

Пляжний образ інста-зірки доповнили сонцезахисні окуляри і гумка для волосся на руці, яка служить розпізнавальним знаком українок на закордонному курорті.

«З добрим ранком», – вона підписала, довівши в сториз, що ранок дійсно у неї добрий.

Раніше ми писали, що Алла позувала в зеленому роздільному купальнику у великих зелених рослинах.

Постать Алли чудова - струнке тіло, довгі ніжки, сталевий прес.

Спокусливу груди підкреслив верх купальника.

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