Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, продемонструвала фігуру в купальнику
Модель зараз перебуває на відпочинку і часто радує своїх підписників в Instagram гарними фотографіями, пише Politeka.net.
Так, на одних з останніх фото Алла постала у відкритому купальнику, який ідеально підкреслив її форми і показав тонку талію.
Алла спустила бретельки з плечей, вона закинула руку в вгору і доторкнулась до мокрого після купання волосся.
На іншому фото дівчина присіла, нахилившись до камери. Верх купальника трохи натянулся через тяжкості грудей.
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Варто відзначити, що Алла з'явилася без макіяжу, але зате видно її хороший загар, який вона, судячи з геолокації, отримала на Мальдівах.
В пості зірка написала, що завжди мріяла жити біля океану.
"Я завжди хотіла жити 40% часу, протягом року, біля океану🙏🏼 це магічне місце..яке змиває все погане і робить людину щасливішою ❤️ тут перестаєш фарбуватися , одягатися. Тут ти такий, який є..зацілований сонцем💋", - написала дочка Добкіна.
За 19 годин пост моделі зібрав 2000 лайків та багато коментарів.
"Мені пощастило на половину ,Я живу біля тихого океану ,він холодний зараза )", "Гарного відпочинку вам і вашим рідним 🍹🌺🌺🌺", "Краса ！Спасибі Вам , Алла за Шум Океану , на відео ！👏💞💞💞", "Дуже 👌🏽👌🏽👌🏽😍", "Кльово,зацілованний сонцем", "Це точно 🌸", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, нещодавно Алла Добкіна показала свою витончену фігуру в одному купальнику на фото, засвітивши інтимні тату на зоні бікіні.
Пляжний образ інста-зірки доповнили сонцезахисні окуляри і гумка для волосся на руці, яка служить розпізнавальним знаком українок на закордонному курорті.
«З добрим ранком», – вона підписала, довівши в сториз, що ранок дійсно у неї добрий.
Раніше ми писали, що Алла позувала в зеленому роздільному купальнику у великих зелених рослинах.
Постать Алли чудова - струнке тіло, довгі ніжки, сталевий прес.
Спокусливу груди підкреслив верх купальника.
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