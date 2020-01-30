Знаменитість померла на 80-му році життя

Відома радянська актриса Світлана Агєєва, яка зіграла в епізодах комедії "Операція "И" та інші пригоди Шурика", померла в Москві

Актриса померла після тривалої хвороби. Інших подробиць поки немає. Агеєвої на момент смерті було 79 років. Про це пише Politeka з посиланням на директора Липецького драматичного театру Галину Кулешову, де служила раніше актриса.

Прощання з артисткою відбудеться в Москві.

Агеєва закінчила факультет музичного театру Гітісу, служила в театрі музичної комедії у Свердловську, Театрі юного глядача в Ростові-на-Дону, а також московському Театрі на Таганці. На сцені Липецького драматичного театру виступала актриса з 2000 по 2011. Актриса знімалася в таких стрічках, як "Я купив тата", "Звільнення на берег", "Російські баби", "Совість", "Приїжджайте на Байкал".

Раніше ми повідомляли, що відома артистка померла відразу після свого дня народження.

26-річна актриса була педагогом-хореографом театру естради "Провінція", вона померла 17 січня.

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Повідомлялося, що на могилі Волчек сталося непередбачене на дев'ятий день після похорону.

Так на дев'ятий день після смерті з'явилися почата пачка сигарет і подкуренная сигарета в попільничці. Таке на могилі знаменитості наглядачі помітили відразу ж, але відповісти журналістам, хто саме приніс речі сюди – не змогли.

Також відомо, що ситуацію прокоментував побачив це священик:

«Блюзнірство! Людина знаходиться вже не в матеріальному світі, і всі матеріальні предмети для нього чужі. Не можна класти гріховні предмети на могилу», - сказав вбрані саном особа в інтерв'ю.

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