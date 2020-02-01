8 лютого в Україні почнеться національний відбір на головний музичний конкурс — Євробачення 2020.

Українці будуть боротися за право представити свою батьківщину в три етапи: два півфінали і фінал. Politeka.net повідомляє, хто виступить у першому півфіналі нацвідбору, який відбудеться 8 лютого в Палаці культури КПІ. Другий буде 15 лютого. А через тиждень, 22 лютого стане відомий переможець, який і поїде на Євробачення.

Учасники першого півфіналу

У 2020 році Україна проведе вже п'ятий Національний відбір. У ньому беруть участь 16 виконавців. Відповідно, в кожному півфіналі змагатимуться по вісім претендентів. Стало відомо, які учасники потрапили в перший етап. Вони виступатимуть у такому порядку:

1. [Про] — інді-поп група, яка завоювала премію «Хіт року» за версією KissFM. Вона збирається повезти на Євробачення свою пісню “Там, куди я йду”.

2. Яна Шемаева (Jerry Heil) — співачка, музикант і відеоблогер, в 2019 році потужно "вистрілила" з піснею «Охрана отмєна» і набрала 17 мільйонів переглядів на Youtube. Нова пісня називається “#VEGAN”. Поки, як зізнається сама Яна, вона ще не готова.

3. Катерина Боголюбова (Katya Chilly) — українська співачка, музикант і композитор, випустила 5 альбомів, дала більше тисячі концертів в Україні та за кордоном. Свою пісню «Піч» вона поки тримає в таємниці, але встигла заінтригувати шанувальників експресивним уривком.

4. Марина Круть (KRUTЬ) — бандуристка і музикант, створила унікальний стиль, який включає живу гру на бандурі, вокал і електронні елементи. Поки вона не представила свою пісню, але оголосила назва: “99”.

5. Go-A — група, яка прославилася в жанрі танцювальної електронної музики, засвітилася на великих музичних фестивалях, таких як «Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест». Вона представить пісню “Соловей”.

6. CLOUDLESS — бойз-бенд, відомий в Україні завдяки хіту «Між світами», який став саунд-треком до серіалу «Школа». Вони виконають пісню “Drown Me Down”.

7. GIO — українська поп-музикант, композитор і автор пісень, учасник шоу «Х-фактор» і «Голос Країни». Композиція — “Feeling so Lost”.

8 . Assol — українська співачка, яка підкорює шоу-бізнес з п'яти років, півфіналістка шоу «Голос країни». Пісня — «Save It».

Правила Нацвідбору на Євробачення 2020, журі та ведучий

У цьому році вокалісти з усього світу змагатимуться у місті Роттердам в Нідерландах. Євробачення 2020 пройде в три етапи: 12 і 14 травня — півфінали, а 16 травня — фінал і підрахунок голосів.

Усі виконавці, які хочуть представити свою країну, повинні ще в січні заповнити анкету і перемогти у національному відборі. Згідно з правилами, в Євробаченні можуть брати участь музиканти, яким до початку першого півфіналу виповниться 16 років. В Україні це якраз 8 лютого.

Учасники повинні представити нові пісні, які написали самі. При цьому композицію не можна було пускати в ефір або виконувати наживо до 1 вересня 2019 року. Організатори Нацвідбору вже оголосили список усіх учасників, а також їх порядок виступу.

Кращого з них визначать досвічені члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль, а також новенький— Віталій Дроздов. Для тих хто не знає — це генеральний директор радіо “Хіт ФМ”, музичний експерт та екс-учасник групи “Ляпіс Трубєцкой”. Ведучим буде Сергій Притула.

Де дивитися Національний відбір 2020 в Україні

Перший півфінал будуть в прямому ефірі показувати телеканали “СТБ” і “UA: Перший”. Крім того, окрему онлайн-трансляцію запустять на YouTube. Нацвідбір розпочнеться 8 лютого (субота) о 18:00.

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