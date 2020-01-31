Зірка Голлівуду Сильвестра Сталлоне записав серйозне звернення до своїх фанатів

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відповідний відеоролик актор опублікував у своєму Instagram.

73-річна зірка Голлівуду Сильвестр Сталлоне вирішив зняти відео в салоні автомобіля і заспокоїв своїх шанувальників, що не збирає здаватися, незважаючи на свій вік.

"Іноді, коли я прокидаюся вранці, мені абсолютно нічого не хочеться робити – тільки відпочивати. Це правда. І якщо хтось каже, що ніколи такого не відчуває, він бреше. Відчувати себе так іноді – нормально. Але потім я беру себе в руки і йду туди, де можу зробити хоч якийсь внесок у Банк Великих Цілей! Повторю свою улюблену фразу і зроблю це!" – йдеться у підписі до опублікованого ролику.

Сильвестр Сталлоне також супроводив свою яскраву публікацію хештегом "Продовжую боротися".

Що стосується прихильників, то деякі були ошелешені зовнішнім виглядом "Роккі". Коментатори не очікували, що час не пощадив Сильвестера Сталлоне.

Але знайшлися і такі фанати, які підтримали посивілу зірку бойовиків.

"Вперед, Роккі!", "Старий, ти дуже крутий!", "Продовжуй боротися. Ти мене надихаєш!", "Ти молодець", - написали вони в коментарях під зверненням 73-річної зірки Голлівуду.

Раніше ми розповідали про те, що у зірки Голлівуду Сильвестера Сталлоне знайшлися коріння в Україні. Так, мати знаменитого Рембо Жаклін Сталлоне в свій час дізналася від працівників КДБ і Михайла Горбачова, що її рід безпосередньо пов'язаний з Одесою. Тут з'явилася на світ і провела юність бабуся Жаклін — Троянда Гитель-Лабович.

Сім'я Сталлоне мала в Одесі ткацькі фабрики і могли похвалитися розкішною нерухомістю в центрі міста. Що стосується самого Сильвестра Сталлоне, то в 2010 році він особисто приїхав в Україну.

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