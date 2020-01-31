Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.Никитюк представила серію фото і відео з традиційним чином дня.

Артистка позувала в коротенькому міні-топі білого кольору, а також доповнила наряд тонкими чорними брюками. В руках Леся тримала невелику сумочку з яскравим принтом, а також розпустила волосся.

«#ужинукостра Вирішили змінити інтер'єр і сходити ввечері на вечерю в один з ресторанів А-ля Карт ( Asian restaurant) на Teppanyaki show 🔥 Подумали, може там годують гірше і ми не будемо жерти на ніч😁Але ні, там їжі і емоцій ще більше! Гортайте😁🔥🔥🔥 #їжа #леся #жриця», – написала Леся.

Шанувальники, як і завжди, не залишилися осторонь:

«Здається, що кофточка зі збитих вершків😅🤤», «Класна 👍🏼👍🏼👍🏼🔥», «На трансвестита схожа)))», «🔥 образ бомбезний🔥🔥😍», «N9m-n9m⚠️», «Одному фото - це саме ті👍», «Я тож нічна жриця😂».

До цього разом з подругою артистка також із задоволенням продемонструвала смаколики під час прогулянки. При цьому дівчата виглядали дуже задоволеними і щасливими. Зазначимо, телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів.

До речі, до цього зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою.

Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

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