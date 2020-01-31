Трагічні новини про зірку легендарного шоу просочилися в мережу днями – не стало співачки Наташі Стюарт

Артистка боролася з раком грудей, але померла в лікарні на 44 році життя. Про це пише Politeka.net з посиланням на міжнародні ЗМІ та публікації в мережі – зокрема, профіль артистки в Instagram.

Співачка відійшла в інший світ в лікарні Святого Вінсента, Сідней, Австралія. На момент смерті їй було 43 роки і раніше вона була однією з найбільш яскравий учасниць місцевого шоу «Голос-2019».

Відомо, що Наташа Стюарт перенесла кілька місяців хіміотерапії, її останні фото в перуці – просто вражають – жінка боролася з раком грудей хоробро, відзначають її друзі і колеги, але хвороба виявилася сильнішою:

«Багато хто з нас приходили попрощатися з Таш в її останні дні. Вона приймала нас з ласкою і теплом, які у неї були. Ми говорили про всіх чудових концертах, які відіграли разом. Потім ми заспівали для неї востаннє...», - написав у мережі один з колег артистки Девід Кемпбелл.

Виконавиця була популярна у себе на батьківщині до проекту, у неї були концерти і навіть гастролі, співачка була привабливю жінкою і за словами близьких – прекрасною людиною.

Упродовж багатьох місяців артистка сподівалася на краще і активно вела свій мікро-блозі в Instagram:

«Мені важко висловити всі емоції словами. У мене немає брів і вій, а на голові лише дитячий пушок, а не волосся. У мене шрами та інші довгі побічні ефекти, які повинні пройти наступного місяця. Мені сказали, що приблизно через шість місяців до мене повністю повернеться моя енергія, і я буду нормально себе почувати», – написала якось артистка під одним зі своїх знімків під час лікування. Вона зазначила, що це «не найефектніше її фото», але воно справжнє:

«…Щоправда, брови я підмалювали. П'ять місяців хіміотерапії — це найскладніше, що мені доводилося перенести за все життя».

А останній пост у соцмережі Наташі – просто роздирає душу, пишуть невтішні шанувальники. Зображення пера стало символічним прощання зірки сцени з шанувальниками, рідними і самим життям:

«Цей твір було створено спеціально для Наташі художником Даном Маршем. Незадовго до своєї кончини вона побажала, щоб цей прекрасний твір мистецтва було витатуйовано на її руці Деном. Хоча це було неможливо, він зміг представити його Таш за день до того, як вона покинула нас, і вона попросила поділитися ним зі своєю громадою разом з цим віршем Емілі Дікінсон, який надихав Таш протягом усього життя», - підписаний пост.

Шанувальники пишуть слова підтримки для сім'ї жінки і висловлюють свої співчуття з приводу кончини Стюарт:

«Наташа, як же так, цього не може бути»

«Спочивай з миром»

"Лети з Янголами"

«Складно повірити, велика трагедія і несправедливість»

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Джед Аллан Браун народився 1 березня 1935 року в Нью-Йорку. Зіркою серіалів став в 60-х, зігравши в» мильній опері «»любов усього життя". Цей серіал стартував в 1951 році, йшов дев'ять років. Потім була коротка перерва, змінилися сценаристи і багато акторів, з'явилися нові персонажі. Аллен дебютував у 1964 році. Одночасно він знімався в іншому популярному серіалі - »секретний шторм". У 1968 році йому дісталася одна з головних ролей в культовому дитячому серіалі «Лессі».

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