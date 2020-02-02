Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала новий знімок з відпочинку

Зараз дочка екс-нардепа проводить час на Мальдівах і регулярно викладає фотографії зі своєї відпустки, пише Politeka.net.

На одному з нових знімків красуня похвалилася розкішною фігурою - тонкою талією, пишними грудьми і стрункими ніжками.

Алла позувала в купальнику бежевого кольору, підняв руки догори. Дівчина накинула на себе сорочку. Її образ завершували браслети, ланцюжок з хрестиком, модні окуляри і капелюшок.

Дочка Добкіна зробила губи качечкою, піднявши підборіддя.

Позаду Алли видно чисті пісок та дерева.

"А хто-то на відпочинку робить собі скраб з піску..прям на пляжі? Чи я одна така божевільна?😂😂😂🖤", - поцікавилася красуня у підписників.

За 50 хвилин пост зірки зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.

"Аналогічно. Навіть скраб голови чоловікові робила піском 😂😂😂", "🔥🔥🔥 вогник", "На мальдівах гріх це не зробити особливо п'яточки 😜ви красуня !!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Добкіна зробила кілька фото після купання, від якого були мокрими волосся і сам купальник. Крізь наряд Алли можна було помітити груди.

Дівчина продемонструвала тонку талію і кілька татуювань.

Тіло і обличчя Алли прикрашав загар. Красуня виглядала відмінно.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна показала, як відпочиває на острові зі своєю сім'єю: ходить в одному купальнику, займається в залі на тренажерах, їсть фрукти і спостерігає за океаном вночі і рано вранці – в найпрекрасніші години заходу і світанку сонця.

«З добрим ранком», – вона підписала, довівши в сториз, що ранок дійсно у неї добрий.

Нагадаємо також, що Алла Добкіна позувала поруч з батьком і бабусею. Для прогулянки вона вибрала плаття, яке показало її ніжку і підкреслило фігуру.

Красуня доторкнулася до плеча батька і подивилася на нього люблячим поглядом.

Сам Михайло посміхнувся і подивився в бік. Він був у сорочці і шортах.

"Наш іменинник ❤️", - підписала знімок дочка Добкіна.

Варто відзначити сім'я перебувала океанаріумі.

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