Відома українська співачка Анастасія Приходько відзначилася витівкою в Парижі
Артистка на своїй сторінці в Instagram розповіла, що її вигнали з Лувру. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
«Побачити Париж і померти це фі*ня! А от побачити Лувр, і щоб тебе поліція попросила його залишити, — це спогади на все життя», — написала вона.
Разом з Приходько був її продюсер і автор пісень Тигран Григорян. За його словами, вигнали їх після зйомок у Луврі.
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«Хахаха! Ну хто ще, крім нас, міг проводити зйомки там, де вся поліція Парижа сбежится в шоці… Настюня, у нас все було на екстримі та приліт та відліт, зате офігенний зйомки і враження на все життя!», — зазначив він.
Григорян також пообіцяв, що «кліп буде мега», а попереду – нові красиві зйомки.
«Наступні пригоди вангую на березі океану в Таїланді (я вже придумав сценарій наступного кліпу — океан, і джунглі, і ти в образі амазонки з тайцем…)», — написав він.
Нагадаємо, нещодавно Приходько у соцмережі хвалилася відпочинком з чоловіком у Франції.
Вона показала знімок, на якому позує зі своїм чоловіком Олександром. Співачка цілує чоловіка в щоку. Парочка одяглася по погоді в теплу одяг. Чоловік Приходько не забув і про шапці. На тлі можна побачити ліхтарі, дерева, а також головну пам'ятка Парижа - Ейфелеву вежу.
На другому знімку Анастасія вже позує на тлі річки або каналу однаа, в денний час. Приходько вирішила зробити фото з розпущеним волоссям і в чорному одязі.
Нагадаємо, Приходько пішла з музики в прокурори і нарвалася на гнів українців.
А ще Politeka писала, що Зірки Анастасії Приходько більше немає, з'явилося тривожне звернення.
Також Politeka повідомляла, що Приходько розкрила сімейну таємницю і не заговорила про чоловіка.