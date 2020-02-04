З'явилися нові подробиці хвороби співачки МакЅим, яка пішла з великої сцени

Про це пишуть Womanhit.

Як відомо, кілька днів тому в Instagram менеджер співачки повідомила, що МакЅим йде з великої сцени за станом здоров'я.

В 2019 році російська зірка потрапила в ДТП, тому медики рекомендували їй тимчасово призупинити будь-які виступи.

Екстрасенс і таролог Маріанна Абравитова прокоментувала стан поп-виконавиці і розповіла, коли вона може повернутися на сцену з концертами.

"Так, дійсно, проблема зі здоров'ям є. Не можу сказати, що алкоголь є причиною її хвороби. Швидше за все, він іноді з'являється як засіб зняти напругу і відволіктися від ситуації. Що стосується її здоров'я, то все можна вирішити, просто необхідно займатися цим і ретельно стежити за ситуацією", – наголосила вона в коментарі журналістам.

Абравитова також спробувала припустити, чому російській зірці МакЅим в даний момент нелегко.

"Карти говорять про те, що зараз вона переживає складний період, але це на даний момент. Тут і сімейні негаразди, і здоров'я – моральне і фізичне виснаження. Всі ці фактори навалилися на неї і просто перекрили дихання", - стверджує ясновидиця.

Раніше ми розповідали про те, що популярну російську співачку МакЅим госпіталізували в лікарню. Як розповіла її продюсер, російська зірка МакЅим залишає велику сцену через проблеми зі здоров'ям.

Вона також додала, що через рішення зірки всі заплановані концерти будуть скасовані, і попросила прихильників з розумінням поставитися до цього.

«В якості невеликого розради додам, що реліз обіцяного нового треку МакЅим «Відданим» обов'язково відбудеться, і ви почуєте його найближчим часом», — резюмувала менеджер співачки МакЅим в своєму Instagram.

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