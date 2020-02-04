Російська актриса Христина Асмус розповіла, як ледь не втратила телефон під час відпочинку на Мальдівах

Про це зірка серіалу «Інтерни» написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За словами Асмус, її телефон перестав працювати. А разом з ним померли важливі контакти, фото і відео.

«Я вас благаю, робіть бекапи всіх фото, відео, нотаток та контактів, які вам важливі! Зберігайте все на ці ... як їх там...айтюнси або айклауди, користуйтеся хмарами, флешками, жорсткими дисками і всім, чим тільки можна! Мене, блін, попередній випадок (коли у мене безповоротно зникли понад 13 тисяч файлів) взагалі нічому не навчив!», - зазначила актриса.

За її словами, їй вдалося врятувати телефон, хоч усі навколо і говорили, що йому прийшов кінець. Асмус зазначила, що гаджет рятували два дні кращі айтішники, яких вона зуміла знайти на Мальдівах.

Шанувальники Асмус відзначили, що теж неодноразово втрачали дані з телефонів і комп'ютерів.

«Ось саме з цієї причини я всі фотки роздруковую і в альбом! Така пам'ять і куди приємніше гортати альбом!»,

«У мене накрився зовнішній жорсткий диск, і все за 7 років пропало(( Фото, відео, нічого не врятували»,

«Був скачок напруги в будинку, телефон на зарядці, згоріла флешка в телефоні, було багато старих фото»,

«Ноутбук полетів, а на ньому були всі фото і відео старшої дочки з народження і до 3-х років напевно і найголовніше виписка з пологового будинку, до цих пір я плачу», - розповідають фоловери.

Знайшлися і ті, хто звернув увагу на те, що Асмус на відпочинку сама.

«А де Гарік?», «Христина а ви з чоловіком???», - звернули увагу уважні шанувальники.

«Ми просто захоплюємося вами. Можна?», - додали підписники актриси.

Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

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