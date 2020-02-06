Актриса Студії "Квартал 95" покрасувалася, ймовірно, на світському заході або ж для фотозйомки в стильному вбранні

Марта Адамчук похвалилася своєю дивовижною посмішкою і фігурою також у досить "закритому" скромному вбранні, чим багатьох шанувальників здивувала. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу».

На чорно-білих знімках зірка сцени постала перед шанувальниками у водолазці і піджаку з актуальним у цьому сезоні орнаментом - мікро-кліткою. У руках голосиста красуня-артистка тримала маленьку квіточку і широко посміхалася на камеру.

Стильне "просте" укладання, помірний макіяж на обличчі - образ Марти доповнили. Крім іншого, шанувальники зірки відзначили її природну манеру триматися перед камерами, почуття смаку, деякі - "помітили зморшки" навколо очей, але інші заперечили критикам, мовляв, "це не показник старості", а всього лише активність міміки. 

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Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала з білим рушником на голові, відкривши рота. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності. 

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив. Користувачі мережі завалили її комплименатми. 

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала  на дивані, при цьому перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла.

Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну.

Раніше ми писали про те, що інша зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна красувалася біля дзеркала - точніше сказати - виконувала непрості фізичні вправи і різноманітні "трюки". Дівчина майстерно стоїть на руках, плавно переходить з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, що шанувальники просто в захваті від побаченого.

Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрито запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Шанувальникам обсипали Катерину компліментами: "позитивна", "молодчинка", "трудяга", тощо пишуть вони.

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